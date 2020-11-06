"Затащила коня в клуб": певица Слава устроила пьяный дебош в клубе

"Затащила коня в клуб": певица Слава устроила пьяный дебош в клубе
Певица Слава. Фото: Anna Salynskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Певица не отрицает, что любит выпить

Певица Слава известна не только своим мощным голосом, но и экстравагантной манерой поведения. В беседах с журналистами артистка всегда честно признавалась, что любит выпить. Иногда Слава выпивает даже перед собственными выступлениями. Не всегда это приводит к хорошему результату. Так, бывший стриптизер рассказал, как звезда однажды отметила свой день рождения. 

По словам танцора, визит Славы работникам клуба запомнился надолго. Мужчина рассказал, что на торжество певица приехала на коне, но и этого оказалось мало. Тогда артистка решила затащить животное в клуб, после "села на него, поехала и башкой ударилась о второй этаж, упала", рассказал танцор в программе на Premier "Рассказ уволенного". 

К счастью, обошлось без серьезны травм. Весь вечер певица исполняла свои песни. 

"Она шесть часов сидела, пела свои песни, и мы с пацанами в гримерке слушали, как она пьяным голосом шесть часов поет песни", – вспоминает стриптизер. 

Ранее певица обвинила шоу "Холостяк" во лжи. Оказалось, что ее дочь хотела побороться за сердце Тимати, но Славе сказали, что мечтам наследницы не суждено сбыться, потому что выпуски уже были отсняты. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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