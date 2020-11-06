Состояние ухудшилось: за жизнь жены Ярмольника борются врачи

Состояние ухудшилось: за жизнь жены Ярмольника борются врачи
Леонид Ярмольник с супругой. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Художницу госпитализировали с двусторонней пневмонией

Как сообщают анонимные телеграм-каналы, Оксана Ярмольник попала в больницу после того, как ее состояние ухудшилось. Сообщается, что у женщины двусторонняя пневмония. 

Дизайнер заболела еще 25 октября, пишет "Mash", однако не уточняется, чем именно – обыкновенной простудой или коронавирусом. Ее оставили лечиться на дому. Позже состояние ухудшилось, и врачи приняли решение о госпитализации 60-летней супруги артиста. Сейчас она находится под пристальным наблюдением специалистов. 

Официального подтверждения госпитализации жены Ярмольника пока нет. 

Напомним, Оксана и Леонид Ярмольник женаты почти 40 лет. Актер признавался в интервью, что ему было нелегко, когда он начинал отношения со своей будущей супругой, ведь ему пришлось конкурировать с Владимиром Высоцким, для которого она стала последней возлюбленной.

В сентябре этого года артист угодил в эпицентр очередного скандала. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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