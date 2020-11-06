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Как сообщают анонимные телеграм-каналы, Оксана Ярмольник попала в больницу после того, как ее состояние ухудшилось. Сообщается, что у женщины двусторонняя пневмония.
Дизайнер заболела еще 25 октября, пишет "Mash", однако не уточняется, чем именно – обыкновенной простудой или коронавирусом. Ее оставили лечиться на дому. Позже состояние ухудшилось, и врачи приняли решение о госпитализации 60-летней супруги артиста. Сейчас она находится под пристальным наблюдением специалистов.
Официального подтверждения госпитализации жены Ярмольника пока нет.
Напомним, Оксана и Леонид Ярмольник женаты почти 40 лет. Актер признавался в интервью, что ему было нелегко, когда он начинал отношения со своей будущей супругой, ведь ему пришлось конкурировать с Владимиром Высоцким, для которого она стала последней возлюбленной.
В сентябре этого года артист угодил в эпицентр очередного скандала.
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