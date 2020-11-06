Ушел в творчество: как сложилась судьба внезапно исчезнувшего ведущего "Пока все дома"

Ушел в творчество: как сложилась судьба внезапно исчезнувшего ведущего "Пока все дома"
Андрей Бахметьев. Фото ИТАР-ТАСС/ Константин Веремейчик
Любимец миллионов пропал девять лет назад

Уютная домашняя телепередача "Пока все дома" по-настоящему полюбилась российскому зрителю. А бессменные ведущие шоу Тимур Кизяков и Андрей Бахметьев за годы работы завоевали безусловное расположение публики. Однако много лет назад Бахметьев ушел с шоу, и больше о нем ничего не слышно. Журналисты выяснили, чем живет сейчас знаменитый "очумелец" России.

Бахметьев вел познавательную программу "Очумелые ручки". Популярному телевизионному проекту ведущий отдал 20 лет своей жизни. Он появился на экранах еще в самом первом выпуске 1992 г. В своей части шоу Андрей рассказывал россиянам, как из подручных материалов можно сделать различные полезные штуки – дать ненужным вещам вторую жизнь.

Бахметьев получил образование по специальности инженер-электрик. Талантливый человек, талантлив во многом – мало кто знает, что телеведущий когда-то писал сценарии для юмористического шоу "Ералаш".

Андрей покинул популярное телешоу девять лет назад. Сейчас он полностью отошел от телевидения и занимается творчеством, передает "Царьград". 60-летняя звезда мастерит развивающие детские игрушки. Одна из его работ получила главный приз на международной выставке детских товаров в Гонконге.

Ранее стало известно, как сложилась жизнь популярного советского актера Александра Збруева.

Ольга ФЕДОРОВА

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