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Украинская певица Надя Дорофеева попала в аварию.
На своей странице в "Инстаграм" экс-солистка группы "Время и Стекло" поделилась подробностями случившегося. По словам певицы, в ДТП виновата именно она.
"Проехала два километра и врезалась в другую машину", – написала Дорофеева, выставив фото с недовольным лицом.
Поклонников очень напугали подобные новости, поэтому в комментариях они поинтересовались, все ли с ней нормально. Звезда поспешила успокоить фанатов, сказав, что хорошо себя чувствует. Она также пообещала, что впредь будет внимательнее.
Ранее звезда "Дома-2" Марина Африкантова в слезах рассказала, что чудом выжила в крупном ДТП на трассе.
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