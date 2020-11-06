Известная певица попала в аварию

Экс-солистка "Время и Стекло" врезалась в другой автомобиль

Украинская певица Надя Дорофеева попала в аварию. 

На своей странице в "Инстаграм" экс-солистка группы "Время и Стекло" поделилась подробностями случившегося. По словам певицы, в ДТП виновата именно она. 

"Проехала два километра и врезалась в другую машину", – написала Дорофеева, выставив фото с недовольным лицом. 

Поклонников очень напугали подобные новости, поэтому в комментариях они поинтересовались, все ли с ней нормально. Звезда поспешила успокоить фанатов, сказав, что хорошо себя чувствует. Она также пообещала, что впредь будет внимательнее. 

Ранее звезда "Дома-2" Марина Африкантова в слезах рассказала, что чудом выжила в крупном ДТП на трассе. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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