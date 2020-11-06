Артист поставил крест на примирении с бывшей

Во время гастролей в ОАЭ Филипп Киркоров сделал неожиданное признание. Он дал понять, что Алла Пугачева больше не главная в его жизни.

На концерте в Дубае поп-король исполнял и новые композиции, и старые хиты. И вот. прежде чем спеть один из таких – "Единственная", – он заявил, что теперь посвящает эту песню своей дочке Алле-Виктории, хотя раньше всегда адресовал ее Примадонне.

Артист назвал наследницу единственной любимой. И добавив, что из-за появления на свет восемь лет этой девочки он стал по-настоящему счастливым, запел.

За последние девять месяцев это был первый большой концерт Киркоров. Дочь и его сын прилетели в Эмираты вместе с ним, отмечает "Комсомольская правда".

Похудевший, Филипп Бедросович был весел, бодр и, как всегда, неподражаем. Он не только пел, танцевал со своим балетом, но и шутил. Попросив не говорить о пандемии опасного вируса, он отметил, что в названии хороша лишь "корона", которая ему к лицу.

Ранее Филипп Киркоров нанес другой удар Алле Пугачевой. Он лишил бывшую жену роли на эстраде, которую ей отводили целых 40 лет.