До нервного срыва артистку довел собственный сын

Юлия Назаренко-Благая переживает очень непростой период. Недавно в прессе появились известия, что звезда попала в секту и регулярно справляет странные ритуалы. Однако сама Юлия отрицает эти слухи. Более того, для нее травля на ТВ стала серьезным ударом, из-за которого знаменитость попала в больницу.

Артистка рассказала, что переживает настоящий нервный срыв из-за постоянных нападок на нее и ее семью. Самое печальное в этой истории, что источником сплетен стал старший сын Юлии Николай. Из-за его действий страдает сама Назаренко-Благая, а также ее младший ребенок.

"Просто проехались по моей жизни, по моему младшему ребенку танком", – делится переживаниями в интервью изданию "Дни.ру" знаменитость.

В итоге артистке пришлось обратиться к врачам, и накануне ее забрали в больницу. Сколько времени актриса проведет в клинике, пока непонятно. Из-за сильнейшего стресса Юлия сильно истощена – она похудела на 10 кг.

При этом звезда надеется, что старший отпрыск все же одумается и постарается исправить ситуацию.

Слухи о сектантстве матери Николай стал распускать после того, как Юлия якобы отреклась от него и оставила без квартиры, которая досталась в наследство от бабушки.