Спас певицу ее возлюбленный, который отправил ее на реабилитацию

Певица МакSим была звездой отечественной эстрады в 2000-ые годы. Однако в один момент любимица миллионов вдруг исчезла со сцены, а после и из всех социальных сетей. В своем последнем интервью певица рассказала, почему вдруг решила стать затворницей.

Оказалось, что в один момент в жизни МакSим важную роль стал играть алкоголь. Это произошло после рождения второй дочери Маши. Тогда отец девочки даже не встретил артистку из роддома. Переживания и постоянный стресс сильно сказались на здоровье звезды. Еще больше проблем появилось спустя два года, когда МакSим не смогла выносить ребенка. Окончательно девушку добила авария.

По словам певицы, алкоголь помогал ей заглушать боль, но организм не был готов к таким нагрузкам. За тот период МакSим успела дважды побывать в реанимации.

"Я хорошо помню одну ночь, когда в палате нас лежало пять человек. В сознании была я одна. И я видела, как всех четырех заменили за ночь на новых пациентов. Не выжил никто, кроме меня. Я видела, как люди умирают", – вспоминает гостья Бориса Корчевникова.

Но даже эти ужасающие сцены не помогли ей бросить пить. Тогда на помощь к МакSим пришел ее молодой человек, который отправил звезду на принудительную реабилитацию. В течение года певица занималась с психологами, 3 часа посвящала спорту, а по выходным ездила на исповедь.

Сейчас ей удалось справиться с зависимостью. МакSим вновь начала заниматься творчеством и в скором времени выпустит новый альбом.

В эфире "Судьбы человека" МакSим также рассказала о своей врожденной патологии. Именно благодаря ей артистка решила научиться играть на пианино вопреки прогнозам врачей.