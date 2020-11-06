Даже прикрываться не стала: бывшая Бондарчука показала фото топлес

Даже прикрываться не стала: бывшая Бондарчука показала фото топлес
Светлана Бондарчук. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Поклонники не оценили откровенного снимка

Светлана Бондарчук любит баловать своих поклонников красивыми кадрами с фотосессий. Фотографии в дорогих и лаконичных образах всегда вызывают восхищенные отзывы, однако последний снимок вызвал у пользователей достаточно противоречивую реакцию. 

На снимке экс-супруга Федора Бондарчука запечатлена в расстегнутой классической рубашке. Однако бюстгальтер Светлана решила не надевать. Образ светская львица дополнила массивным колье и ярко-красными губами. Оголившуюся грудь Бондарчук решила немного замазать. 

Таким образом Светлана решила анонсировать выход своего курса, который поможет женщинам полюбить себя. Но и такую инициативу Светланы поклонники не оценили. 

"Для меня ваш шарм как раз и был в том, что вы просто существуете и позволяете заглянуть в вашу жизнь через инсту, а получается, что и у всех", "Туго с деньгами стало?", "Светлана, Вы глупеете и дешевеете на глазах",  "Изврат", "Противненько как-то",

– написали в комментариях. 

Однако нашлись и те, кто оценил откровенный снимок Бондарчук, отметив, что в 51 год она роскошно выглядит. 

Ранее бывшая жена Федора Бондарчука поделилась детским видео с семьей. Архивные кадры вызвали ностальгию у пользователей "Инстаграма". 

Юлия МИХАЙЛОВА

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