Поклонники не оценили откровенного снимка

Светлана Бондарчук любит баловать своих поклонников красивыми кадрами с фотосессий. Фотографии в дорогих и лаконичных образах всегда вызывают восхищенные отзывы, однако последний снимок вызвал у пользователей достаточно противоречивую реакцию.

На снимке экс-супруга Федора Бондарчука запечатлена в расстегнутой классической рубашке. Однако бюстгальтер Светлана решила не надевать. Образ светская львица дополнила массивным колье и ярко-красными губами. Оголившуюся грудь Бондарчук решила немного замазать.

Таким образом Светлана решила анонсировать выход своего курса, который поможет женщинам полюбить себя. Но и такую инициативу Светланы поклонники не оценили.

"Для меня ваш шарм как раз и был в том, что вы просто существуете и позволяете заглянуть в вашу жизнь через инсту, а получается, что и у всех", "Туго с деньгами стало?", "Светлана, Вы глупеете и дешевеете на глазах", "Изврат", "Противненько как-то",

– написали в комментариях.

Однако нашлись и те, кто оценил откровенный снимок Бондарчук, отметив, что в 51 год она роскошно выглядит.

Ранее бывшая жена Федора Бондарчука поделилась детским видео с семьей. Архивные кадры вызвали ностальгию у пользователей "Инстаграма".