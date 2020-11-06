Интимный ролик Тарзана с двумя девушками покажут за деньги

Видео с мужем Королевой попытались продать

По делу о краже драгоценностей из дома Наташи Королевой началась доследственная проверка. В ходе разбирательств выяснилось, что существует видео, где Сергей Глушко запечатлен с двумя девушками, предположительно, в ту ночь, после которой стало известно о неверности артиста. Об этом танцовщик рассказал следователям.

По словам Тарзана, до него дошла информация о том, что интимное видео с его участием попытались продать неизвестные девушки. По некоторым данным, кадры были сделаны в ночь пропажи украшений. Как стало известно РЕН ТВ, участницами скандального ролика также стали Анастасия Шульженко и ее подруга.

После кражи драгоценностей, о которой ранее заявила Королева, в полиции завели уголовное дело. Тарзана признали потерпевшим, передает "Москва24".

Недавно в скандале с изменой Глушко объявилась еще одна девушка, которая заявила, что у нее с танцовщиком тоже были интимные отношения. После этого Тарзан предположил, что телеканалы специально нанимают артистов, чтобы те выдавали себя за его любовниц.