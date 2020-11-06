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Летом этого года стало известно о том, что у Ильи Авербуха завязался роман с Елизаветой Арзамасовой. Тренер и звезда "Папиных дочек" не стали опровергать данную информацию, но посчитали нужным не выносить свою личную жизнь на всеобщее обозрение. Однако актриса сделала небольшое исключение, опубликовав видео со своим возлюбленным.
В разделе "сторис" Елизавета поделилась с подписчиками роликом, на котором она вместе с Авербухом катается на коньках. На записи видно, как фигурист одной рукой бережно поддерживает артистку за поясницу, а другой – за запястье. При этом Арзамасова держится на льду достаточно уверенно.
Предположительно, пара находится на площадке шоу "Ледниковый период", где Илья выступает в качестве тренера. Это подтверждают и слова самой актрисы.
"Мешаю работать", – написала Елизавета.
Вокруг романа Авербуха и Арзамасовой ходит множество слухов. Некоторые не понимает, что связывает 25-летнюю артистку и 46-летнего фигуриста.
Так, главный блогер по фигурному катанию Елена Родина считает, что в поведении Елизаветы прослеживается фальшь. Такой вывод был сделан после того, как Арзамасова выложила видео, на которое попала мужская рука – предположительно Авербуха. Якобы звезда "Папиных дочек" заявляла, что не станет делать личную жизнь достоянием общественности, а после сама же "засветила" возлюбленного.
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