Сатирика не стало на 87-м году жизни

Не стала легендарного писателя Михаила Жванецкого. В октябре сатирик ушел со сцены.

Как пишет телеканал "Дождь", эту трагическую новость рассказали друзья сатирика. Директор Жванецкого Олег Сташкевич подтвердил телеканалу "360", что артиста не стало сегодня, 6 ноября. При этом причины смерти неизвестны

Ранее директор Жванецкого говорил о том, что сатирик не будет больше выходить на сцену из-за того, что когда "человек теряет работоспособность", это уже ни к чему.

Летом писатель рассказывал, что перестал выходить из дома, потому что плохо себя чувствует. В январе же СМИ писали о том, что Жванецкий был госпитализирован. Сообщалось, что у него болезнь, какая была у Олега Табакова, однако подробностей не было.

Жванецкий родился в Одессе. По образованию был инженером-механиком флота. С юности писал монологи и выступал с ними в студенческом театре. Его творческий путь начался со знакомства с Аркадием Райкиным в 1964-м, когда тот предложил ему стать заведующим литературной частью его театра.