Шепелев готовится к переезду с возлюбленной

Шепелев готовится к переезду с возлюбленной
Дмитрий Шепелев. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Телеведущий присматривает новую квартиру в Москве

Дмитрий Шепелев задумался о переезде. Артист признался в соцсетях, что сейчас он вместе со своей возлюбленной Екатериной Тулуповой ищет новое жилье.

Просмотры апартаментов уже утомили телеведущего с избранницей, но подходящий вариант найти пока не удалось. Несколько лет назад Дмитрий мечтал жить в роскошной квартире с лепниной на высоких четырехметровых потолках, французскими люстрами и паркетом – именно в такой артист однажды побывал в гостях. Сейчас у знаменитости есть возможность поселиться в подобных апартаментах, однако этого Шепелеву уже не хочется.

Подобная история была и у Тулуповой. Когда-то возлюбленная ведущего хотела квартиру недалеко от Тверского бульвара – в самом центре Москвы. А теперь, после просмотра жилья в доме мечты, пара осознала, что такие апартаменты не нужны им даже даром.

"Мечты сбываются, но почему-то часто тогда, когда они уже совсем не нужны",

– подвел итог своего рассказа Шепелев. Подписчики согласились с наблюдением Дмитрия, а также пожелали артисту счастья с его новой избранницей: "Очень, очень рада за Дмитрия. Пусть все сложится с Катей на всю жизнь", "Знакомо, много времени проходит, меняются взгляды, желания".

Ранее ведущий предложил удвоить зарплату артистам, которые переболели коронавирусом.

Карина СИРАЗОВА

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