Артист болел и забывал слова во время выступления

Сегодня ушел из жизни легендарный сатирик Михаил Жванецкий. В последнее время артист болел, а в прошлом месяце объявил об уходе со сцены. Знакомые рассказали, с какими трудностями приходилось справляться писателю незадолго до смерти.

Ксении Собчак посчастливилось побывать на небольшом выступлении народного артиста еще до вспышки коронавируса. Телеведущая поделилась: несмотря на то, что Жванецкий путался и порой что-то забывал, он все равно был прекрасен.

"Смотреть на это было очень грустно и больно. Великий был человек",

– написала звезда в своем телеграм-канале "Кровавая барыня". Напомним, что сатирик решил завершить карьеру именно потому, что стал терять работоспособность в силу возраста.

Летом Жванецкий жаловался на ухудшение здоровья. Владимир Познер подтвердил в разговоре с телеканалом "360": писатель действительно болел, однако подробностями ведущий делиться не стал. Вероятно, именно недуг и унес жизнь знаменитости. Точную причину трагедии пока выяснить не удалось.

Смерть Михаила Жванецкого стала настоящим ударом для его друзей и поклонников. О случившемся уже высказались Алла Пугачева, Владимир Винокур и Регина Дубовицкая.