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Сегодня стало известно о том, что Михаил Жванецкий скончался на 87-м году жизни. Эту печальную новость прокомментировала Алла Пугачева.
На своей инстаграм-странице Примадонна опубликовала фотографию сатирика, сопровождающуюся трогательным текстом.
"Вот и все. Ты ушел от нас навсегда. Невосполнимая утрата. Друг мой, ты незабываем. Ты всегда в моем сердце", – написала артистка.
Другие представители российского шоу-бизнеса также выразили свои соболезнования в комментариях. Среди них – композитор Игорь Николаев, адвокат Ида Достман, певица София Ротару, актриса Олеся Судзиловская, музыкант Игорь Крутой и другие.
Об утрате высказался и Владимир Винокур, передает телеграмм-канал "РБК".
"Мы очень близкие друзья были. Я не буду говорить ничего, сегодня особенно. Я не могу, мне тяжело пережить это все", – заявил артист.
К нему присоединилась телеведущая Регина Дубовицкая, сообщает телеграмм-канал "RT на русском".
"Ушла эпоха. Не знаю, что еще сказать", – лаконично отметила она.
Сообщается, что причина смерти Михаила Жванецкого неизвестна. Ранее директор артиста Олег Сташкевич заявил о том, что сатирик больше не появится на сцене. Такое решение было принято из-за того, что он начал терять работоспособность, поэтому принял решение уйти на покой.
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