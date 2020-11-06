Певица скорбит вместе с поклонниками и близкими сатирика

Сегодня стало известно о том, что Михаил Жванецкий скончался на 87-м году жизни. Эту печальную новость прокомментировала Алла Пугачева.

На своей инстаграм-странице Примадонна опубликовала фотографию сатирика, сопровождающуюся трогательным текстом.

"Вот и все. Ты ушел от нас навсегда. Невосполнимая утрата. Друг мой, ты незабываем. Ты всегда в моем сердце", – написала артистка.

Другие представители российского шоу-бизнеса также выразили свои соболезнования в комментариях. Среди них – композитор Игорь Николаев, адвокат Ида Достман, певица София Ротару, актриса Олеся Судзиловская, музыкант Игорь Крутой и другие.

Об утрате высказался и Владимир Винокур, передает телеграмм-канал "РБК".

"Мы очень близкие друзья были. Я не буду говорить ничего, сегодня особенно. Я не могу, мне тяжело пережить это все", – заявил артист.

К нему присоединилась телеведущая Регина Дубовицкая, сообщает телеграмм-канал "RT на русском".

"Ушла эпоха. Не знаю, что еще сказать", – лаконично отметила она.

Сообщается, что причина смерти Михаила Жванецкого неизвестна. Ранее директор артиста Олег Сташкевич заявил о том, что сатирик больше не появится на сцене. Такое решение было принято из-за того, что он начал терять работоспособность, поэтому принял решение уйти на покой.