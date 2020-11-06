Актрису сняли на отдыхе без косметики

Анна Банщикова опубликовала фото Алены Бабенко с отдыха в Геленджике. В Сети актрису из "Экипажа" узнали не сразу, а некоторые отметили, что звезда стала выглядеть старше.

В кадре Бабенко позирует рядом с трехлетней дочкой Банщиковой. Алена и маленькая Мария строили на камеру забавные рожицы, лежа на фоне моря. Популярная артистка предстала перед подписчиками в естественном виде: без укладки и макияжа и в простой свободной футболке.

Внешность звезды сериала "Мурка" тут же принялись критиковать в "Инстаграм". В комментариях обратили внимание на то, что без привычного сценического образа Бабенко выглядит совсем иначе, а улыбка актрисы кажется неестественной. Некоторые и вовсе не смогли признать в ней знаменитость:

"Какие у вас зубы искусственные, очень заметно", "Это Алена Бабенко?"

Поклонники Алены тут же бросились ее защищать. Артистку из "О чем еще говорят мужчины" похвалили за профессиональные навыки и внешний вид: "Две актрисы: одна – гений, а вторая только учится актерскому мастерству", "Алена классная! А малышка премиленькая", "Чудесные".

Напомним, что в мае Бабенко переболела коронавирусом после участия в популярном шоу.