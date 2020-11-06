Разгневанный артист стал требовать выплаты пособий

Сотрудник службы безопасности одного из крупнейших банков страны обратился в правоохранительные органы. Он сообщил, что на днях один из клиентов обратился в колл-центр и стал на повышенных тонах угрожать сотруднику взорвать отделение. Информация о звонке была передана полиции.

Как отмечает источник, правоохранители установили личность звонившего мужчины: им оказался актер Михаил Бурлаков, запомнившийся многим телезрителям по сериалу "Штрафбат" и кинокартине "Бумер". Согласно приведенным данным, разозленный артист стал угрожать взрывом из-за прекращения выплаты денежного пособия. Михаил заявил, что банк перестал ему перечислять выплаты, и теперь у Бурлакова отсутствуют средства на погашение кредита.

Сейчас правоохранительные органы проводят проверку деталей инцидента. Оперативники намерены провести допрос актера и установить причины, повлекшие такой поступок.

По информации сайта "Комсомольская правда", Бурлакову пришлось продать часть своей московской квартиры и переехать в подмосковный Чехов. В беседе со СМИ артист сообщал, что после смерти мамы младший брат совершил сделку с риэлторским агентством по продаже своей доли, а после этого послал к нему мошенников, которые начали давить на него, требуя отказа от жилплощади. Бурлаков пытался обратиться за помощью в органы, однако усилия оказались тщетны, и он вынужденно продал долю, переехав жить в Чехов.