Вдова и дочь актера лишились миллионов

Скандал вокруг имущества покойного Алексея Баталова набирает обороты. Дело о присвоении Натальи Дрожжиной и Михаилом Цивиным денег и недвижимости актера обрастает все новыми подробностями. Так, адвокат вдовы звезды фильма "Москва слезам не верит" Гитаны Леонтенко и дочери Марии Баталовой Павел Астахов озвучил сумму, которую незаконно получили подозреваемые.

По словам защитника, речь идет об огромной сумме.

"Я видел, что были сняты 170 000 евро (15,5 млн руб.) и отдельно интересная сумма – 4 евро 15 центов", – рассказал Астахов.

Адвокат добавил, что Наталья Дрожжина и Михаил Цивин каким-то образом получили доступ к онлайн-счету в банке. Без зазрения совести актриса и юрист начали тратить деньги, принадлежавшие Гитане Аркадьевне и Марии.

Также выяснилось, что помимо денег супружеская пара забрала ценные архивы. Это было сделано под предлогом того, что в квартире покойного Баталова нужно сделать ремонт, передает "Телепрограмма".

"Я побывал в квартире много раз и никакого ремонта не заметил, а архив вывезли", – заявил защитник.

Ранее появилась информация о том, что вдова Баталова и его дочь оказались в бедственном положении.