Курс рубля
- Доллар по 120: аналитик о курсе валют после выборов президента США
- В какой валюте хранить сбережения: назван оптимальный вариант
- Доллар взлетел выше 80 рублей
Сегодня, 6 ноября, скончался Михаил Жванецкий. Сатирику было 86 лет. Сообщается, что прощание с артистом не состоится из-за пандемии.
Такое заявление сделал представитель Жванецкого Олег Сташкевич.
"Прощания не будет. Пандемия. Мы не можем его проводить", - отметил он.
Мужчина рассказал, что на данный момент решается вопрос с похоронами. Пока что неизвестно, когда и где состоится погребение сатирика, передает РИА "Новости".
Что касается причин смерти Михаила Михайловича, то его представитель заявил, что артист болел. Других подробностей выяснить не удалось.
Телеграмм-канал "НеМалахов" пишет о том, что юморист болел коронавирусом. Также некоторое время Жванецкий боролся с онкологией. Однако подтверждения этой информации нет.
Ранее стало известно о последних месяцах жизни Жванецкого. Ксения Собчак рассказала, что ей посчастливилось побывать на выступлении артиста до пандемии, но сатирику было непросто работать.
Многие звезды восприняли новость о смерти сатирика очень тяжело. Так, Алла Пугачева высказалась о потере друга.
Ранее в западных СМИ появилась информация о том, что у главы РФ серьезные проблемы со здоровьем
Стороны должны прийти к консенсусу до конца текущего года