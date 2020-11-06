Это связано со сложной эпидемиологической обстановкой в стране

Сегодня, 6 ноября, скончался Михаил Жванецкий. Сатирику было 86 лет. Сообщается, что прощание с артистом не состоится из-за пандемии.

Такое заявление сделал представитель Жванецкого Олег Сташкевич.

"Прощания не будет. Пандемия. Мы не можем его проводить", - отметил он.

Мужчина рассказал, что на данный момент решается вопрос с похоронами. Пока что неизвестно, когда и где состоится погребение сатирика, передает РИА "Новости".

Что касается причин смерти Михаила Михайловича, то его представитель заявил, что артист болел. Других подробностей выяснить не удалось.

Телеграмм-канал "НеМалахов" пишет о том, что юморист болел коронавирусом. Также некоторое время Жванецкий боролся с онкологией. Однако подтверждения этой информации нет.

Ранее стало известно о последних месяцах жизни Жванецкого. Ксения Собчак рассказала, что ей посчастливилось побывать на выступлении артиста до пандемии, но сатирику было непросто работать.

Многие звезды восприняли новость о смерти сатирика очень тяжело. Так, Алла Пугачева высказалась о потере друга.