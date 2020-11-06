Исчезновение актера из поля зрения поклонников может быть связано с его привычкой вести себя загадочно

8 ноября Олегу Меньшикову исполняется 60 лет. Стало известно о том, что накануне своего юбилея артист внезапно пропал. Театр имени Ермоловой, которым и руководит актер, объявил об отмене постановок с участием Олега Евгеньевича.

Такое решение объяснили тем, что участвовать в спектаклях Меньшиков не может по состоянию здоровья. Появились слухи, что режиссер подхватил коронавирус. Это может быть вполне вероятно, ведь с 14-го октября театр закрыли на карантин из-за заражения нескольких артистов.

Некоторые считают, что исчезновение Олега Евгеньевича связано с его привычкой вести себя загадочно. Отмечается, что это уже не первый раз, когда актер на некоторое время скрывался от общественности и срывал спектакли, передает "Комсомольская Правда".

Один из сотрудников театра прокомментировал пропажу артиста.

"Он скрылся ото всех из-за своего юбилея", – сообщил представитель учреждения культуры.

Напомним, 12 ноября Олег Меньшиков должен был сыграть в спектакле "Игроки". Следующей по плану была постановка "Макбет", назначенная на 15 ноября. Теперь же зрителям придется сдавать купленные ими билеты.

Ранее появилась информация о том, что Меньшиков изменился до неузнаваемости после смерти его наставника Владимира Андреева.