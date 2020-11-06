Половина имущества сатирика достанется супруге

После смерти Михаил Жванецкий оставил не только огромное культурное наследие, которое в том числе насчитывает более десятка литературных произведений, но и многомиллионное имущество. Что успел приобрести известный сатирик и кому все это достанется, выяснили журналисты.

У народного артиста была квартира рядом с Тверской улицей в Москве, где жил его сын Дмитрий. По некоторой информации, 100 кв. м в этом районе стоят порядка 70 млн рублей. Кроме того, Жванецкий оставил два дома: один в Подмосковье, а второй – в курортном районе Одессы.

Последние 30 лет писатель прожил с Натальей Суровой. Она стала матерью единственного сына знаменитости, который носит его фамилию. Остальные четверо детей сатирика родились в 1970-1980 гг., до встречи с супругой. Кроме того, ходили слухи, что у Жванецкого есть еще один внебрачный, шестой ребенок, появившийся на свет от домработницы.

Адвокат Сергей Жорин пояснил: все дети сатирика могут претендовать на наследство. Не имеет значения, родились они в браке или нет, главное, чтобы было установлено родство. Половина нажитого Жванецким принадлежит его жене, а остальное уже будут делить между остальными наследниками.

Жорин уточнил, что так наследство распределят в том случае, если умерший не составил завещание. В противном случае, будет выполнена воля Жванецкого, передает Teleprogramma.pro.

Напомним, что Михаил Жванецкий скончался сегодня на 87 году жизни. По словам знакомых, в последние месяцы он сильно болел. Точная причина трагедии неизвестна, но ходят слухи, что сатирик подхватил коронавирус.