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Андрей Аршавин впервые прокомментировал скандальную историю, которая случилась с ним и Владимиром Быстровым в Геленджике. Спортсмен заявил, что девушки, одна из которых оказалась актрисой фильмов для взрослых, просто пытались пропиариться на его имени.
О встрече с бывшими игроками "Зенита" ранее рассказывала Любовь Бушуева, известная под псевдонимом Лола Тейлор. По словам актрисы, футболисты пригласили их с подругой к себе в отель, однако близости между ними все-таки не было из-за отказа спортсменов перед этим сделать селфи.
"Девушки сами пришли, сами что-то сделали, а потом написали",
– поделился своей версией Аршавин, назвав рассказ Тейлор небылицами. По мнению футболиста, спутницы хотели добиться популярности за счет знаменитого игрока.
В последнем выпуске на Ютуб-канале "Коммент.Шоу" Аршавин добавил, что так пытались сделать не только девушки в Геленджике. "На моем имени жена до сих пор хайпует", – заключил спортсмен.
Тем временем футболист пытается уменьшить сумму, которую его обязали выплачивать детям.
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