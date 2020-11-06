Курс рубля
- Доллар по 120: аналитик о курсе валют после выборов президента США
- В какой валюте хранить сбережения: назван оптимальный вариант
- Доллар взлетел выше 80 рублей
654 новости
Михаила Ефремова, который приговорен к 7,5 годам лишения свободы из-за смертельного ДТП, отправили в колонию, где он будет отбывать свой срок. Куда именно увезли артиста, родным расскажут после его прибытия туда.
Об этом сообщает УФСИН, передает РИА "Новости".
Ранее стало известно, что Ефремов не захотел отбывать срок в Чувашии, а намерен остаться в московском СИЗО-5.
Ранее в западных СМИ появилась информация о том, что у главы РФ серьезные проблемы со здоровьем
Стороны должны прийти к консенсусу до конца текущего года