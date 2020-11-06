Ефремова увезли из СИЗО в неизвестном направлении

Родственникам сообщат адрес местонахождения актера позже

Михаила Ефремова, который приговорен к 7,5 годам лишения свободы из-за смертельного ДТП, отправили в колонию, где он будет отбывать свой срок. Куда именно увезли артиста, родным расскажут после его прибытия туда.

Об этом сообщает УФСИН, передает РИА "Новости". 

Ранее стало известно, что Ефремов не захотел отбывать срок в Чувашии, а намерен остаться в московском СИЗО-5.

Полина ИВАНОВА

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