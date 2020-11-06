Артист намерен довести дело до прокуратуры и СК

Дмитрий Корепин заявил в беседе со СМИ, что снова лишился места в труппе МХАТа по решению своего работодателя, едва вернувшись на сцену. Театральный деятель уверен: новый худрук не простил ему победы в суде, и решил отыграться по-полному за весь скандал, начавшийся после увольнения прежнего руководителя Татьяны Дорониной, которую, по его мнению затравили.

Ранее сообщалось о том, что Корепина отстранили от работы в театре из-за слов о несправедливости увольнения Дорониной: актер неоднократно заявлял в интервью. Тогда артиста лишили работы во МХАТе, где успел проработать несколько лет. Однако Корепин стал решать вопрос в суде, который поддержал истца, признав увольнение незаконным.

Теперь же, говорит Корепин, ситуация складывается откровенно абсурдная: его увольняют спустя десять дней после возвращения на работу на основании решения, признанного судом незаконным. Дмитрий намерен довести дело уже до прокуратуры с СК.

Мужчина также заявил, что исполнительный директор МХАТа Татьяна Ярошевская специально провоцирует его. А повторная "процедура" прошла в соответствии с канонами медийных скандалов: увольняли Корепина со всем торжеством, прямо во время репетиции, подключив восемь человек с оператором, который снимал все на камеру.

"Доронина мне пожелала терпения и сил. Будем бороться дальше", – заявил Дмитрий в интервью "Собеседнику".

Корепин ранее заявлял, что Доронину обманом уговорили отказаться от поста руководителя МХАТа. А когда Татьяна оформила все необходимые документы, новоиспеченный глава театра Бояков, по его словам, заявил, что теперь МХАТ является его "монастырем", а сам он – "вертикаль власти".