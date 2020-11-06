Певец обрел настоящее счастье

В 1990-е имя Влада Сташевского было у всех на слуху. Его хитам "Любовь здесь больше не живет", "Позови меня в ночи", "Я не буду тебя больше ждать" подпевали многие. Однако вкус славы оказался горьким. После разрыва с продюсером Юрием Айзеншписом и расставанием с женой карьера певца пошла под откос.

Первой супругой артиста стала дочь миллионера Ольга Алешина. В 1997 году пара сыграла свадьбу. Айзеншпис предупреждал, что из-за неравного положения брак долго не продержится, однако Сташевский не желал слушать наставника.

Спустя год у Влада и Ольги родился сын Даниил. Певец все больше увлекся семейными делами, что окончательно отдалило его от продюсера. В 1999 году в сотрудничестве Сташевского и Айзеншписа была поставлена точка. Влад, у которого остались права на исполнение собственных песен, решил продолжить музыкальную карьеру без посторонней помощи.

Однако вернуть былую популярность не удалось. Параллельно начались проблемы в семейной жизни. В 2002 году пара распалась. Певец сильно переживал из-за развода, а также из-за разлуки с сыном. Он все чаще чувствовал себя одиноким и никому не нужным. Заглушить душевную боль помогал только алкоголь, передает "СтарХит".

Яркие краски в жизнь Сташевского внесла его вторая жена Ирина Мигуля. В 2006 году артист женился на возлюбленной, а уже в 2008 году она подарила ему сына Тимофея.

К тому моменту Влад смог избавиться от пагубной привычки и вернуться в строй. Артист с головой ушел в бизнес. Сообщается, что певец начал заниматься утилизацией жидких химических отходов.

Но и от музыкальной карьеры Сташевский полностью не отказался. До сих пор он дает концерты и появляется на корпоративах.