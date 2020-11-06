Телеведущая испугалась за наследницу

Лариса Гузеева известна своим буйный нравом и острым языком. Телеведущая с легкостью ставит на место героев передачи "Давай поженимся" – независимо от того, какого они пола и возраста. Также звезда совсем не церемонится со своими недоброжелателями в Сети. Под горячую руку иногда попадают и родные Гузеевой.

Как сообщают СМИ, Гузеева опубликовала в соцсетях видео, на котором проводит время со своей дочерью Ольгой Бухаровой. На записи телезвезда вместе с наследницей гуляют по лесу и неожиданно находят заброшенную постройку.

"Я только в кино видела вот такой ужас", – прокомментировала увиденное Лариса.

Пока звезда "Давай поженимся" делилась впечатлениями с поклонниками, ее дочь Ольга направилась исследовать место.

Как только Гузеева увидела это, она поспешила отговорить наследницу. Однако та никак не отреагировала на предупреждение матери, продолжив уверенным шагом идти к постройке, передает "Экспресс Газета".

"Дебильный ребенок", – отрезала взбешенная непослушанием Ольги Лариса.

Примечательно, что Бухарова очень похожа по характеру на свою звездную мать. Она часто потрясает подписчиков провокационными выходками.

Так, недавно Ольга рассказала, что дралась с Гузеевой в попытке отстоять право самостоятельно выбирать себе образ.