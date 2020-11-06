Состояние сатирика резко ухудшилось перед трагедией

Друзья Михаила Жванецкого рассказали, что перед смертью он тяжело болел. Оказалось, легендарный сатирик боролся с онкологией. Подробнее о трагедии поведала Нонна Гришаева. Однако родственники артиста не подтверждали официально эту информацию.

О том, что состояние писателя ухудшилось, актриса узнала еще днем от его родных, поэтому была готова к печальному известию. В последние минуты рядом с народным артистом была его семья: супруга Наталья и сын Дмитрий.

СМИ удалось выяснить, что Жванецкий действительно страдал от онкологического заболевания. А вот то, что его смерть может быть связана с коронавирусом, близкие исключают – ранее стали ходить слухи о заражении сатирика инфекцией из Китая.

"Это лето было первым, когда он не приехал в Одессу – тяжело болел",

– поделилась Гришаева. Актриса общалась с сатириком: он любил собирать приятелей в своем доме в Одессе и читал им свои новые работы, а в Москве артистка ходила на его концерты.

Звезда сериала "Папины дочки" отозвалась о писателе как об открытом, веселом и гениальном человеке. Однако несмотря на то, что артисты проводили вместе время, своим другом Гришаева Жванецкого назвать не может – для нее сатирик был человеком, которого она почитала, передает "Московский комсомолец".

Михаил Жванецкий ушел из жизни сегодня, 6 ноября. По одной из версий, причиной смерти могла стать болезнь писателя.