Актриса поражает своей смелостью

Екатерина Шпица часто радует поклонников оригинальными фотографиями в личном микроблоге. В этот раз актриса опубликовала свежий снимок, который пришелся по вкусу пользователям "Инстаграм".

На фотографии обнаженная Шпица позирует около кирпичной стены. К талии артистки приклеена изолента – так, что создается впечатление, будто Екатерина "прикована" к камню. Грудь и часть ягодиц звезда "Реальных пацанов" закрыла табличкой "Censored", что на русский язык переводится как "Зацензурено".

В тексте, сопровождающем снимок, Екатерина анонсировала новый выпуск ютуб-шоу "Изолента live", который выйдет завтра. Там актриса вместе с писателями Александром Цыпкиным и Дмитрием Пучковым обсудит различные актуальные темы.

Увидев дерзкий кадр, поклонники Шпицы пришли в восторг.

"Уж больно модель хороша", "Катя, ты шикарна", "Тело прекрасно", "Смело", "Очень откровенно, но в этом что-то есть", – отметили комментаторы.

Некоторые обратили внимание на то, что композиция сильно напоминает фотошоп.

"Я стесняюсь спросить. Это не фотошоп?" – поинтересовался один из подписчиков.

На что артистка ответила: "Смотря что вы имеете в виду".

Напомним, Екатерина Шпица снялась в таких кинокартинах, как "Метро", "Поддубный", "Экипаж", "Елки" и других.

Ранее появилась информация о том, что Шпица в расстегнутой рубашке рассказала о смертельной болезни.