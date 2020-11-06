Ребенка изолировали, чтобы он не заразился коронавирусом

Ведущая Первого канала Марина Ким стала мамой в третий раз. Об этом она сообщила сегодня. Однако малыш появился на свет в стрессовых условиях, а сразу же после рождения его забрали у матери.

Историей поделилась сама журналистка. За день до родов у нее подтвердился коронавирус, поэтому сразу же после появления ребенка на свет Ким отправили на КТ. Исследование показало, что у Марины поражены легкие, поэтому ведущую на 9 дней увезли в больницу, оборудованную для зараженных коронавирусом. Новорожденный сын журналистки остался в перинатальном центре.

Ким объяснила, что такие меры медики предпринимают для того, чтобы малыш не заразился коронавирусом от матери. "Это правда тяжко, ребенка не выкладывают на грудь, а мама не может ощутить его прикосновения и запах!" – написала Марина в "Инстаграм", уточнив, что кормить новорожденного грудным молоком тоже нельзя.

В заключение телеведущая отметила: ей удалось справиться с это ситуацией, и теперь она надеется, что ее рассказ поможет тем, кто столкнулся с подобным. Также журналистка пожелала всем сил и здоровья.

Фото малыша Марина Ким пока не опубликовала, его имя ведущая пока тоже держит в секрете. Журналистка воспитывает двух дочерей – Бриану и Дарину.