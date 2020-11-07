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Вчера не стало народного артиста России Михаила Жванецкого. В СМИ раскрыли подробности предстоящих похорон.
Так, писателя-сатирика могут похоронить в Москве на Троекуровском или Востряковском кладбище.
"Михаил Михайлович был евреем и, вполне вероятно, его похоронят по еврейским обычаям. Не исключено, что его могут похоронить на Востряковском кладбище", – отмечает "NationNews".
Возможно, что похороны состоятся в Одессе – родине артиста. Однако из-за эпидемиологической обстановки такое развитие вряд ли возможно.
Ранее стало известно, что прощания с артистом не будет из-за пандемии коронавируса.
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