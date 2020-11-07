Раскрыто предполагаемое место похорон Жванецкого

К сожалению фанатов, церемонии прощания не будет

Вчера не стало народного артиста России Михаила Жванецкого. В СМИ раскрыли подробности предстоящих похорон. 

Так, писателя-сатирика могут похоронить в Москве на Троекуровском или Востряковском кладбище. 

"Михаил Михайлович был евреем и, вполне вероятно, его похоронят по еврейским обычаям. Не исключено, что его могут похоронить на Востряковском кладбище", – отмечает "NationNews".

Возможно, что похороны состоятся в Одессе – родине артиста. Однако из-за эпидемиологической обстановки такое развитие вряд ли возможно. 

Ранее стало известно, что прощания с артистом не будет из-за пандемии коронавируса.

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

новости партнеров

Эксперт оценил плюсы и минусы для России в случае победы Байдена

Представитель Демпартии США в ряде вопросов улучшить контакты с Москвой

Запад должен наводить с Москвой любые мосты

В Берлине прогнозируют разлад в отношениях России и Китая

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1116 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей