К сожалению фанатов, церемонии прощания не будет

Вчера не стало народного артиста России Михаила Жванецкого. В СМИ раскрыли подробности предстоящих похорон.

Так, писателя-сатирика могут похоронить в Москве на Троекуровском или Востряковском кладбище.

"Михаил Михайлович был евреем и, вполне вероятно, его похоронят по еврейским обычаям. Не исключено, что его могут похоронить на Востряковском кладбище", – отмечает "NationNews".

Возможно, что похороны состоятся в Одессе – родине артиста. Однако из-за эпидемиологической обстановки такое развитие вряд ли возможно.

Ранее стало известно, что прощания с артистом не будет из-за пандемии коронавируса.