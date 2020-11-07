Однажды режиссер устал от выходок писателя и выгнал его из театра

Знакомство Михаила Жванецкого и Аркадия Райкина изменило жизни обоих. Их сотрудничество продолжалось 6 лет: сатирик писал для актера и режиссера тексты, которые тут же растаскивали на цитаты. Однако спустя время два гения перестали друг друга понимать.

Их знакомство состоялось в 1963 году в Одессе, когда писатель продемонстрировал худруку свои произведения. Тогда Райкин взял их в свой репертуар и создал программу "Светофор", а спустя год позвал Жванецкого в театр. Спустя время Райкин напишет в своих мемуарах, что должность заведующего литературной частью – не для Жванецкого, потому что "ему не хватало дипломатичности, терпимости, элементарной усидчивости. Он с ходу отвергал все, что ему приносили другие авторы".

При этом режиссер не отрицал, что Жванецкий – один из лучших писателей в своем жанре.

Позже сатирика начало раздражать, что все тексты, которые он сочинял, приписывали Райкину.

"Входя в троллейбус и слыша какие-нибудь реплики собственного сочинения, обращенные друг к другу ничего не подозревающими пассажирами, ему подчас хотелось обратить внимание пассажиров на то, что автор-то вот он, едет вместе с ними в троллейбусе", – рассказывал Райкин.

Тогда Жванецкий решил выступать самостоятельно. Внимание и любовь публики он завоевал быстро, однако Райкину не нравилось, что артист его театра выступает на стороне, рассказал Жванецкий в интервью Дмитрию Гордону.

Со временем писатель и худрук перестали друг в друге нуждаться. Райкин пытался намекать Жванецкому, что его не устраивает такое положение дел, однако писатель не понял. После сатирика выгнали из театра.

"Сейчас я понимаю, что он был прав. Не может человек, работавший на штатной должности в его театре выступать где-то на стороне под защитой имени Райкина", – поделился Жванецкий.

Спустя время режиссер и писатель возобновили общение, но легкий шлейф обид они пронесли сквозь года.

Напомним, что вчера не стало Михаила Жванецкого. Сатирик умер на 87 году жизни. Также было раскрыто предполагаемое место похорон писателя.