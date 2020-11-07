Известный рэпер публично обматерил Малахова

Известный рэпер публично обматерил Малахова
Андрей Малахов. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Музыканта обидело поведение телеведущего

Андрею Малахову часто перепадает от скандальных гостей его шоу "Прямой эфир". В этот раз свое недовольство в весьма грубой форме выразил рэпер Ганвест. 

Музыкант опубликовал на своей странице в "Инстаграм" короткое видео, которое состоит из двух частей. В первой половине, которая была снята полгода назад, телеведущий называет имя Ганвеста и говорит, что он болен коронавирусом. Однако во второй части, которая вышла в эфир буквально вчера, Малахов смеется и заявляет: "Мне неловко спросить, а что такое Ганвест? Я отстал, может быть, от жизни". 

Тогда Ганвест обматерил телеведущего, назвав его лжецом. В комментариях пользователи социальной сети заступились за телеведущего. "У него же все по сценарию, или забыть может", "А то что он может тебя забыть? Не?" – написали фолловеры Ганвеста. 

Ранее народ набросился на Андрея Малахова из-за его заявления о том, что с ним на связь выходила больная Анастасия Заворотнюк. В социальных сетях телеведущего назвали "уродом", который ничем не брезгует. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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