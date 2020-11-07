"Молча будем есть гамбургеры?": Шукшина намерена спасти Россию от США

"Молча будем есть гамбургеры?": Шукшина намерена спасти Россию от США
Мария Шукшина. Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com
Многие поклонники актрисы готовы поддержать ее

Мария Шукшина часто выкладывает в своих социальных сетях посты на темы, которые очень волнуют общественность. В этот раз актриса решила прокомментировать выборы в США. 

По мнению звезды, неважно, кто займет пост президента Штатов в этот раз, потому что от этого любить Россию больше не станут. Шукшина отметила, что давно пора забыть понятие "друга между странами". 

"Вопрос в другом: желание команды Байдена силовыми методами загнать Россию в угол и поставить на колени встретит в нас сопротивление или так же будем молча есть гамбургеры в Макдональдсе?" – спросила возмущенная Шукшина. 

При этом актриса предложила сделать национальной идеей России мировоззрение славянофилов, потому что, по ее мнению, православие – это единственный возможный путь спасения России. Происходящее на данный момент в США и других западных странах Мария назвала "пучиной бешенства", которая рано или поздно приведет к гибели и разрушению.

В комментариях пользователи поддержали актрису и поблагодарили ее за то, что она открыла им глаза на происходящее в мире. "За счастье читать такие правильные слова от человека известного, талантливейшего! Спасибо, Мария!", "Мария, Ваши публикации очень ёмкие и точные!", "Вы открыли глаза многим людям на происходящее с нашей страной. У многих людей наступило прозрение, благодаря вашему неравнодушию", – написали в комментариях. Однако нашлись и те, кто лишь посмеялся над подобным заявлением Шукшиной, написав, что и ей "выборы в голову ударили". 

Ранее Шукшина опубликовала гневное письмо российским властям, в котором заявила, что страну активно заражают "вирусом бескультурья". 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

Гость
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Дебилам, выборы проходят в чужой для вас стране ! Это не Ваша страна, не ваши проблемы . Шукшина , прекрати жрать гамбургеры ! Жри щи!
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