Многие поклонники актрисы готовы поддержать ее

Мария Шукшина часто выкладывает в своих социальных сетях посты на темы, которые очень волнуют общественность. В этот раз актриса решила прокомментировать выборы в США.

По мнению звезды, неважно, кто займет пост президента Штатов в этот раз, потому что от этого любить Россию больше не станут. Шукшина отметила, что давно пора забыть понятие "друга между странами".

"Вопрос в другом: желание команды Байдена силовыми методами загнать Россию в угол и поставить на колени встретит в нас сопротивление или так же будем молча есть гамбургеры в Макдональдсе?" – спросила возмущенная Шукшина.

При этом актриса предложила сделать национальной идеей России мировоззрение славянофилов, потому что, по ее мнению, православие – это единственный возможный путь спасения России. Происходящее на данный момент в США и других западных странах Мария назвала "пучиной бешенства", которая рано или поздно приведет к гибели и разрушению.

В комментариях пользователи поддержали актрису и поблагодарили ее за то, что она открыла им глаза на происходящее в мире. "За счастье читать такие правильные слова от человека известного, талантливейшего! Спасибо, Мария!", "Мария, Ваши публикации очень ёмкие и точные!", "Вы открыли глаза многим людям на происходящее с нашей страной. У многих людей наступило прозрение, благодаря вашему неравнодушию", – написали в комментариях. Однако нашлись и те, кто лишь посмеялся над подобным заявлением Шукшиной, написав, что и ей "выборы в голову ударили".

Ранее Шукшина опубликовала гневное письмо российским властям, в котором заявила, что страну активно заражают "вирусом бескультурья".