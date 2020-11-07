"Жуткий сюрприз": жена Ефремова разрыдалась после новостей из тюрьмы

"Жуткий сюрприз": жена Ефремова разрыдалась после новостей из тюрьмы
Михаил Ефремов и Софья Кругликова. Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press/www.globallookpress.com
Женщина сидит на таблетках после потрясения

Накануне стало известно, что Михаила Ефремова перевели из СИЗО в колонию общего режима. Предполагалось, что артист проведет в следственном изоляторе половину срока и выйдет по УДО – такой исход внушал надежду родным, что заключение артиста пройдет по самому благоприятному сценарию. Однако новость о переводе его в колонию стала настоящим шоком для семьи Ефремова. 

Как рассказали близкие знакомые, жена актера Софья Кругликова очень тяжело отреагировала на известие. Куда именно отправили ее супруга она пока не знает. 

"Она на валерьянке, плачет. Ведь семью об этом даже никто не предупредил – для них это стало жутким сюрпризом", – приводит слова друзей семьи КП.

Решение ФСИН удивило и адвокатов Ефремова. Защитник Владимир Васильев утверждает, что выяснить, где находится его подопечный точно не выйдет как минимум до понедельника. По его предположению, перевод артиста в колонию может быть связан с намерением руководства разгрузить СИЗО.

Михаила Ефремова могут долгое время транспортировать в тюрьму, особенно, если она находится далеко от столицы. Правозащитники утверждают, что для подсудимых этот этап может оказаться даже сложнее, чем отбывание срока, поскольку с заключенными обращаются довольно грубо при перевозке. 


Евгения НАГОРСКАЯ

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