Дочь показала роскошную комнату в доме онкобольной Заворотнюк

Дочь показала роскошную комнату в доме онкобольной Заворотнюк
Анна Заворотнюк. Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk
Пользователи оценили лаконичный интерьер

Поклонники внимательно следят за новостями о здоровье Анастасии Заворотнюк, которая уже больше года борется с онкологией. Ее дочь Анна иногда отвечает на вопросы фанатов и делится подробностями семейной жизни в этот непростой для них период. В этот раз наследница показала фотографию очень уютной комнаты. В Сети предположили, что Анна запечатлела одну из комнат в доме ее матери в деревне Крекшино.

Девушка опубликовала снимок, в центре которого оказалось роскошное белое пианино. На полу аккуратно сложена стопка глянцевых журналов, а рядом лежат лакированные черные лодочки. Дополняет интерьер  зеркало в золотой раме, ваза с нежными перьями и светлые обои. 

"Эстетика в деталях", – подписала снимок девушка. 

Пользователи оценили вкус наследницы Заворотнюк. "Очень красиво оформлен кадр. Хотелось бы услышать, как ты играешь на мамином пианино", "Очень красиво и нежно", "Как красиво! У Вас безупречный вкус! Я просто восхищаюсь Вами", "Да, Анечка, вкус у тебя отменный и голова умная, светлая!", "Интересное сочетание, вдохновляющее на творчество. Особенно красиво смотрится пианино", – написали в комментариях. 

Ранее Анна выложила трогательную фотографию с матерью Заворотнюк. В Сети отметили, что внучка и бабушка очень похожи.

Юлия МИХАЙЛОВА

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