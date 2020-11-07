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Владимира Донцова, сыгравшего роль Славика в киноленте "Мальчишки", госпитализировали в отделение реанимации. Причиной стали обострения хронических заболеваний.
У 67-летнего актера есть проблемы с сердцем, а также некоторое время назад ему поставили онкологический диагноз, пишет "Пятый канал". Сейчас врачи занимаются его лечением.
Донцов редко играл в кино – в его биографии есть лишь две кинокартины: "Мальчишки" 1969 года и "Умри на коне", выпущенная в конце 70-х. Артист, преимущественно, выступает на сцене Нового драматического театра.
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