Артист страдает от онкологии

Владимира Донцова, сыгравшего роль Славика в киноленте "Мальчишки", госпитализировали в отделение реанимации. Причиной стали обострения хронических заболеваний.

У 67-летнего актера есть проблемы с сердцем, а также некоторое время назад ему поставили онкологический диагноз, пишет "Пятый канал". Сейчас врачи занимаются его лечением.

Донцов редко играл в кино – в его биографии есть лишь две кинокартины: "Мальчишки" 1969 года и "Умри на коне", выпущенная в конце 70-х. Артист, преимущественно, выступает на сцене Нового драматического театра.