По словам знакомых, звезда "Папиных дочек" была одержима идеей заполучить богатого и женатого мужчину

Имя Мирославы Карпович вновь начало появляться в СМИ после ее громкого романа с Павлом Прилучным. Не так давно в Сети начали обсуждать возможное расставание пары из-за того, что актриса слишком активно намекала звезде "Закрытой школы" на желание поскорее выйти замуж. После этого скандала знакомые "Папиной дочки" рассказали, что это уже не первый раз, когда знаменитость пыталась увести женатого мужчину из семьи.

Оказалось, что однажды Карпович чуть не разрушила пару Алексея Ягудина и Татьяны Тотьмяниной. Фигуристка тогда ждала ребенка, но еще не была замужем за олимпийским чемпионом. Мирослава и Алексей познакомились, когда играли в одном спектакле. После этого звезда решила заполучить Ягудина любой ценой.

Девушка стала постоянно писать фигуристу, отправляла свои фотографии. Но вовремя вмешалась Тотьмянина, которая заметила, что актриса проявляет недвусмысленные знаки внимания ее избраннику.

"Мира всегда действует по одной схеме: выбирает только известных мужчин. Чаще всего это женатые мужчины, которые переживают кризис в семье. Она легко уводит их из семьи", – рассказал визажист Карпович "Комсомольской правде".

Еще тогда Мирослава рассказала звездному визажисту, что крутит роман с женатым и ждет, когда он наконец уйдет из семьи. По словам знакомого, завоевать Прилучного Карпович смогла с помощью эротических фотографий. Также актриса советовала визажисту "сходить к бабке", которая, если что, поможет в любви.

К слову, кажется, что Мирослава не готова пока отпускать Прилучного. Не так давно в распоряжении журналистов появились снимки, на которых "Папина дочка" бросилась за уехавшим в одиночестве актером.