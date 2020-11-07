Подруга артистки решила лично узнать у Фирсова подробности его нового романа

После смерти Валентины Легкоступовой разразился крупный скандал. Родные певицы подозревают, что яхтсмен может быть причастен к гибели супруги – на ее теле нашли множественные ушибы.

Спустя короткое время после трагедии мужчина уехал из России. Он проводит время в Турции, где, по слухам, развлекается с молодыми девушками. Информация дошла до близких друзей Легкоступовой, которые решили лично спросить вдовца о его интрижках через короткое время после гибели супруги.

Подруга певицы Елена Перелыгина рассказала "Собеседнику", что поговорила на этот счет Фирсовым лично. Он признался, что проводил время в компании членов женской команды на регате в Мармарисе. Но уверяет – лишнего себе не позволял, поскольку до сих пор держит траур по своей супруге.

"Вы знаете, я ему поверила, потому что он говорил очень искренне", – рассказала Елена.

Перелыгина уверяет, что и сама относилась к Фирсову крайне негативно и постоянно говорила певице об этом. Но сейчас понимает, что от этих разборок ее подруга страдает на том свете. По словам подруги Елены, Легкоступова до сих пор приходит к ней во снах и просит прекратить скандалы вокруг ее кончины и оставить Фирсова в покое.

К слову, церемонию захоронения Легкоступовой не провели до сих пор. Предположительно, урну с прахом артистки могут поместить неподалеку от могилы Юлии Началовой в конце этого года.