Ведущий "Звезды сошлись" разбился при крушении самолёта

Ведущий "Звезды сошлись" разбился при крушении самолёта
Фото: pixabay.com
Соведущий Леры Кудрявцевой увлекался пилотированием

Стало известно, что сегодня, 8 ноября, ведущий ток-шоу "ДНК" и соведущий шоу "Звёзды сошлись" Александр Колтовой разбился при крушении самолёта. 

Телеграм-канал "Комсомольская правда" уточняет, что вместе с ведущим была его жена.

Судя по "Инстаграму" ведущего, он увлекался пилотированием, передает телеграм-канал "BAZA". Колтовому был 41 год. Он принимал участие в передачах "За стеклом", вел программы "На пределе", "Технологии спорта. Секреты рекордов" на телеканале "Наука 2.0".

Ранее недалеко от поселка Томилино в Подмосковье упал легкомоторный самолет "Цесна". В результате падения погибли двое человек. Предположительная причина трагедии – неисправность двигателя. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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