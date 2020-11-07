Соведущий Леры Кудрявцевой увлекался пилотированием

Стало известно, что сегодня, 8 ноября, ведущий ток-шоу "ДНК" и соведущий шоу "Звёзды сошлись" Александр Колтовой разбился при крушении самолёта.

Телеграм-канал "Комсомольская правда" уточняет, что вместе с ведущим была его жена.

Судя по "Инстаграму" ведущего, он увлекался пилотированием, передает телеграм-канал "BAZA". Колтовому был 41 год. Он принимал участие в передачах "За стеклом", вел программы "На пределе", "Технологии спорта. Секреты рекордов" на телеканале "Наука 2.0".

Ранее недалеко от поселка Томилино в Подмосковье упал легкомоторный самолет "Цесна". В результате падения погибли двое человек. Предположительная причина трагедии – неисправность двигателя.