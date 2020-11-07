"Я живу со многими женщинами": Галкин разоткровенничался о походах "налево"

"Я живу со многими женщинами": Галкин разоткровенничался о походах "налево"
Максим Галкин. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Юморист уверяет, что совсем не скучает в повседневной жизни

В студии шоу "Сегодня вечером" пригласили звезд, имеющих молодых жен – Владимир Стеклов, Дмитрий Дибров, Борис Грачевский, Константин Ивлев и другие. Разговоры заставили Галкина сделать откровенное признание о жизни с Аллой Пугачевой. 

Юморист в браке уже 9 лет и он уверяет, что скучать с Примадонной не приходится. На передаче он может выступать не только в качестве ведущего, но и эксперта, ведь порой ему кажется, что живет с 18-летней девчонкой. 

Галкин рассказал, что совершенно не чувствует 27 летней разницы в возрасте с супругой. Более того, он не может с точностью определить возраст своей жены, поскольку каждый раз он меняется. 

"Алла сегодня может быть пенсионеркой, завтра она 18-летняя девочка. Я живу со многими женщинами, и все это Пугачева", – признался он. 

А что касается вопросов о походе "налево", юморист заявил, что, женившись на Пугачевой, перестал искать развлечений на стороне, поскольку в повседневной жизни ему и так хватает приключений. 

Алла Пугачева и Максим Галкин стали жить вместе с 2005 года. Около семи лет назад у них от суррогатной матери родились двое близнецов Лиза и Гарри. 

Некоторое время назад всплыло интервью Орбакайте, в котором она говорила, что была против рождения младших брата и сестры, поскольку, по ее мнению, Примадонна неспособна быть хорошей матерью. Ситуацию прокомментировал Максим Галкин. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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