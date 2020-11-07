Телеведущая потеряла партнера в страшной аварии

После ухода Оскара Кучеры с поста соведущего Леры Кудрявцевой в передаче "Звезды сошлись" на замену ему пришел Александр Колтовой. На НТВ он участвовал сразу в двух проектах – он был ведущим шоу "ДНК".

Еще 6 ноября он снимался вместе с Лерой, где, как она сама признается, они немного поскандалили, а уже 7 ноября он женой разбился на самолете. Для Кудрявцевой новость стала настоящим шоком.

"Я отказываюсь в это верить, до меня не доходит, что такое возможно. Руки трясутся и слёзы из глаз", – написала она в соцсетях.

Она рассказала, что все лето он звал ее полетать вместе с ним на самолете, но она отказывалась и настаивала, что он должен бросить это опасное занятие. По ее словам, дурное предчувствие преследовало ее последние несколько дней, но она не могла понять, с чем это связано.

Кудрявцева вспоминает, что во время съемки накануне его смерти она разругалась с ним и просила не перебивать ее, а теперь она просит, чтобы он делал, что угодно, лишь бы был жив.

Телеведущая отметила, что, вопреки сообщениям в СМИ, рядом с Колтовым его жены не было – кто летел рядом с телеведущим еще выясняется. Его жена жива и здорова.