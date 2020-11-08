Мужчина спас десятки жизней, посадив судно в поле

Очевидец авиакатастрофы, в ходе которой погиб телеведущий Александр Колтовой, рассказал, что журналист пытался увести горящий самолет в сторону от жилых строений, чтобы машина не рухнула на дома и электропровода. В итоге пилот смог избежать массовой трагедии ценой собственной жизни.

41-летний телеведущий передачи "ДНК" разбился 7 ноября в Подмосковье, управляя легкомоторным судном.

По словам Сергея Выжутовича, ставшего очевидцем трагедии, пилот увел горящий самолет от людей, когда машиной уже было трудно управлять. Свидетель утверждает, что ведущий старался посадить свое легкомоторное судно в поле.

"Понятия не имею, что они чувствовали в последний момент, когда самолет падал. Скорость была низкой, управлять было невозможно – раз и воткнулся в землю", – рассказал Выжутович.

Мужчина сообщил, что спустя несколько секунд после падения у судна взорвался бак, после чего вспыхнувшее пламя поднялось на несколько метров в воздух. Самолет горел 15 минут – находившиеся на борту люди погибли в расплавленном железе.

Очевидец не смог описать девушку, которая погибла вместе с Колтовым. Он заявил, что у нее были длинные волосы, в сравнении с пилотом она выглядела невысокой и худенькой, передает телеканал "360".

По информации РЕН ТВ, погибшей оказалась 33-летняя Наталья Климова. Женщина работала заместителем главы одного из банковских отделений. Ранее предполагалось, что вместе с Колтовым разбилась его супруга.

Телеведущая Лера Кудрявцева, длительное время работавшая с Колтовым, призналась, что новость о гибели коллеги стала для нее шоком.