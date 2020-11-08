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Неожиданное фото появилось в Инстаграм супруга Ксении Собчак Константина Богомолова. Он опубликовал кадр, где позирует в одной кровати с коллегой по цеху. Напомним, Богомолов ранее снялся в сериале "Псих" Федора Бондарчука. Пост он, судя по всему, посвятил режиссеру. Константин высказался о месяцах совместной работы и выразил восхищение творческими способностями Федора.
"Я благодарен тебе за эти месяцы творчества и опыта, за фантастический результат, за время проведённое вместе. Обнимаю тебя и поздравляю! Я наслаждался процессом, я горд итогом, я восхищен тобой!"
– написал он.
На фотографию отреагировала Собчак, которая задалась вопросом, почему мужчины оказались вместе в одной постели. Несмотря на легкий шок, светская львица не преминула написать комплимент в адрес Бондарчука.
"Я тоже обожаю Федора,но почему вы вместе в кровати",
- говорится в комментарии.
Высказались и подписчики Богомолова. Среди комментариев встречались совершенно неожиданные – так, кто-то подумал, что с Бондарчуком что-то случилось и поэтому столь эмоциональный пост появился на странице мужа Собчак.
"А где же классика жанра: "Это не то, что ты думаешь!" "Что случилось? Бондарчук умер????" "Два великих" "Открыли для себя отличного актера! Спасибо вам!!" – пишут пользователи.
Отметим, что в долгий брак Собчак и Богомолова верят далеко не все. Так, недавно скандальный блогер Лена Миро заявила, что дает им от силы два-три года, добавив, что Ксения якобы презирает супруга.
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