Покойная звезда не слишком ладила с невесткой

Актриса Ирина Скобцева ушла из жизни 20 октября 2020 года – в этот же день, 24 года назад, скончался ее супруг Сергей Бондарчук. Всю свою жизнь актриса посвятила мужу. Пока он снимал киноэпопеи, она занималась домом и хранила семейный очаг, не забывая о родном сыне. По словам Аллы Вейкиной, близкой подруги покойной артистки, Скобцева не смогла принять первую супругу Федора Бондарчука – Светлану.

Вейкина рассказала, что та постоянно отсутствовала дома – нередко режиссер приходил домой и ужинал в уединении, так как Светлана была постоянно в делах. По этой причине отношения со свекровью у нее были весьма натянутыми.

Впрочем, однажды Ирина все-таки признала, что бывшая невестка – женщина деловая и амбициозная: Светлана смогла высоко взлететь и сама построила свою карьеру.

А вот Паулину Андрееву, вторую супругу сына, Скобцева приняла сразу. Женщина познакомилась с семьей будущей невестки и сочла девушку весьма достойной партией для Федора, передает "Собеседник".

С Паулиной Бондарчук-младший стал появляться на публике после краха 25-летнего брака со Светланой. СМИ тут же стали называть молодую актрису разлучницей. Впрочем, сама Светлана неоднократно заявляла о том, что Андреева к разводу с супругом отношения не имеет. Несмотря на несложившийся брак, Светлана не прекратила общение со Скобцевой, которая всегда была невероятно рада общению с внуками и правнуками, сообщает "Стархит".

Ранее сообщалось о том, что Ирина Бондарчук не появилась на похоронах Скобцевой, которые прошли 22 октября на Новодевичьем кладбище.