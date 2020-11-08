Следователи пока рассматривают две версии

Причиной трагической гибели ведущего НТВ Александра Колтового могла стать ошибка пилотирования либо неисправность самолета. Пока следователи рассматривают как основные эти две версии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК.

Сейчас на месте крушения самолета работают следователи и криминалисты.

Ранее очевидцы авиакатастрофы рассказали СМИ, что Колтовой погиб героически. Ведущий в последние минуты перед крушением смог увести самолет в сторону от жилых зданий.