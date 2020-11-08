Названы вероятные причины крушения самолета с ведущим НТВ Колтовым

Следователи пока рассматривают две версии

Причиной трагической гибели ведущего НТВ Александра Колтового могла стать ошибка пилотирования либо неисправность самолета. Пока следователи рассматривают как основные эти две версии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК.

Сейчас на месте крушения самолета работают следователи и криминалисты.

Ранее очевидцы авиакатастрофы рассказали СМИ, что Колтовой погиб героически. Ведущий в последние минуты перед крушением смог увести самолет в сторону от жилых зданий.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

новости партнеров

СМИ раскрыли планы Байдена после жесткой схватки с Трампом

Скандальные выборы в США завершились – провозглашенный президентом "сонный Джо" намерен внести ряд серьезных изменений в жизнь страны

Указ Путина по Донбассу взбесил власти Украины

Киев требует нового наказания для Москвы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1118 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей