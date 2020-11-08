"Просто ПТУ": пользователи заплевали новый состав "ВИА Гры"

"Просто ПТУ": пользователи заплевали новый состав "ВИА Гры"
"ВИА Гра". Фото: Anatoly Lomohov/www.globallookpress.com
Звезды не угодили поклонникам из-за слишком юного возраста

Продюсер Валерий Меладзе представил обновленный состав известного музыкального коллектива "ВИА Гра". Самой молодой участнице всего 19 лет.

Стоит отметить, что младшая солистка "ВИА Гры" является конкурсанткой украинского телешоу "Икс-Фактор". Речь идет от девятнадцатилетней Софье Тарасовой, выступавшей на "Детском Евровидении" в 2013 году.

В составе группы, выступившей на днях на "Вечернем Урганте", осталась 24-летняя Ульяна Синецкая, которая входит в трио с 2018 года, а также Ксения Попова – девушка одного возраста с Ульяной также прославилась после участия в "Икс-Факторе".

Совместное фото с вокалистками опубликовано на официальной странице музыкального трио в "Инстаграм". Под постом оставлено довольно много комментариев с негативной оценкой пользователей – подписчики уверены, что таланты артисток явно оставляют делать лучшего.

"Ребята, это же просто дети, которые нарядились в мамины вещи и играют во взрослых, какая это Виагра?", "Девочки хорошие. Но это не Виа Гра. Состав хороший был – Настя, Эрика и Миша. И последний – Ольга, Эрика и Ульяна", "Самый стремный состав за всю историю группы. Ни одной по-настоящему красивой и сексуальной девушки. Уровень ниже среднего", "Даже не интересно – ни слушать, ни смотреть. Неэффектные, действительно. Нет изюминки, нет сексуальности, просто ПТУ", – пишут подписчики (орфография и пунктуация сохранены – прим. Ред.).

Об уходе Ольги Меганской из состава "ВИА Гры" стало известно в октябре текущего года. Исполнительница поблагодарила в своем микроблоге Меладзе за возможность реализовать себя. Одной из причин ухода Ольга назвала ограничения, введенные после пандемии.

Егор МАЛКОВ

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