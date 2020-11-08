Соцсети буквально взорвались из-за интимного видео с футболистом "Зенита"

В набирающий обороты скандал вмешался шоумен Андрей Малахов.



Телеведущий выложил в Инстаграм фото, где лежит в постели и снабдил его подписью в поддержку Артема Дзюбы.

"#дзюбалучший Держись!" – написал он.

На поддержку от Малахова пользователи отреагировали по-разному. Кто-то даже предложил устроить флешмоб (орфография и пунктуация сохранены).

"Одеяло лишнее нужно флешмоб в поддержку Дзюбы" "Мохнатые подмышки))) фу!" "Доигрался, будет сидеть дома" "Ты же любишь хайп. Поддержи челендж от Дюбы !" – пишут пользователи.

Напомним, ранее в Сети опубликовали интимное видео с Дзюбой, где тот занимается самоудовлетворением. По некоторым данным, телефон футболиста взломали. Кадры появились в соцсетях. Сам Дзюба после слива компромата закрыл свою страницу в Инстаграм. Теперь публикации спортсмена видят только его подписчики.

Последствия скандала не заставили себя ждать. Дзюбу не вызовут на ноябрьские матчи. О принятом решении сообщил главный тренер нашей футбольной сборной Станислав Черчесов. Он подчеркнул, что спортсмены обязаны соответствовать статусу членов национальной команды по футболу – как в мире спорта, так и вне его. Заявление опубликовано в телеграм-канале сборной России.