Во Владивостоке напали на известного режиссера

Мужчину атаковали возле подъезда

Режиссера поджидал взбешенный фанат.

Георгий Саенко работает над фильмом по книге "Осенние визиты" фантаста Сергея Лукьяненко. Съемки проходят во Владивостоке. Как выяснилось, среди фанатов писателя оказались недовольные.

Когда Саенко возвращался после ночных съемок домой – это было около четырех утра, на него прямо у подъезда накинулся взбешенный мужчина. Он распылил режиссеру в лицо перцовый баллончик и потребовал остановить съемки, которые назвал издевательством над романом.

К счастью, Саенко серьезно не пострадал. Обращаться в полицию режиссер не стал. О случившемся сообщает телеграм-канал Mash.

Роман "Осенние визиты" был впервые опубликован еще в 1997 году, однако с того времени несколько раз переиздавался.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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