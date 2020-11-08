Перед торжеством молодожены побывали на могиле артиста, попросив его "присутствовать" на церемонии

Тридцатилетний Вениамин, сын покойного ведущего передачи "Русское лото" Михаила Борисова, решил не отменять свою свадьбу в память о скончавшемся родителе. Решение наследника знаменитого телеведущего поддержала семья и даже ученики его знаменитого отца.

Вениамин признался, что после смерти папы не знал, как вообще претворять дальнейшие планы в жизнь. Однако с ним связались друзья Михаила Борисова, попросив ни в коем случае не переносить свадебное торжество.

"Вот я подумал, что не буду отменять свадьбу", – заявил Вениамин в эфире телепередачи "Однажды…" на телеканале НТВ.

Мужчина признался, что отца не хватало на свадьбе, однако он чувствовал, что родитель оказывает ему поддержку.

"Тогда еще не прошло сорока дней. Душа была где-то рядом. Перед свадьбой побывал на кладбище, попросил духом присутствовать", – рассказал Вениамин.

Сын телеведущего добавил, что сильно желал присутствия Борисова на столь знаменательном торжестве – для семейного тепла и гармонии.

"Это сблизило нас", - заявил Вениамин.

Супруга Борисова-младшего – 26-летняя Алсу Сулейманова, выступающая в театре имени Армена Джигарханяна. Сам Михаил при жизни мечтал о внуках, намекая сыну на то, что пора бы уже стать отцом.

Артист скончался 20 сентября на 72-м году жизни. Известно, что перед смертью у Борисова выявили осложнения, связанные с коронавирусной инфекцией.