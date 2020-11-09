Знаменитость тщательно скрывается от любопытных глаз

За состоянием любимицы миллионов Анастасии Заворотнюк следит вся страна. Журналисты выяснили, как сегодня выглядят будни популярной артистки. Звезда окружена родными людьми и старается не контактировать с посторонними.

Семейство Заворотнюк живет в подмосковном особняке. Учитывая, что многие папарацци жаждут сделать "сенсационные" снимки тяжелобольной Анастасии, актрису приходится прятать за высоким забором. Гуляет "Прекрасная няня" только на территории коттеджа. В дни, когда знаменитости нужно выехать на медицинские процедуры, ее забирает автомобиль, который подъезжает к дому так, чтобы Анастасия не попалась на глаза посторонним.

В начале года артистка приняла решение продолжить восстановление в особняке – родные стены лечат, с этим согласились и медики. Гостей в дом не пускают – во-первых, чтобы скрыть Анастасию от любопытных глаз. А во-вторых, чтобы минимизировать возможность подхватить вирус – организм звезды очень ослаблен и ей нельзя болеть.

Так что день рождения дочери Милы, которая появилась в браке с фигуристом Петром Чернышевым, отмечали в узком кругу родных и самых близких, передает издание "Телепрограмма".

К слову, недавно старшая дочь Анастасии Анна показала роскошную комнату в доме Заворотнюк. Публика оценила лаконичный интерьер звездного жилища.

