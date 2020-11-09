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Общественность продолжается обсуждать с Сети скандал, в центре которого оказался капитан футбольной сборной России Артем Дзюба. В стороне не остался и поп-король Филипп Киркоров, которого сильно расстроило попадание интимного ролика со спортсменом в Интернет.
Артист отметил в "Инстаграм", что вклад футболиста в популяризацию этого вида спорта в стране и в успех сборной на чемпионате мира в РФ "нельзя преуменьшить".
"Почему же так моментально все заслуги стираются из-за утечки личной жизни? За секунду!"
– возмутился Киркоров.
Певец считает, что закон должен защищать право человека, пусть и публичного, на личную жизнь. Знаменитость считает, что никакие личные ролики не должны становиться достоянием общественности, которой следует обсуждать тех, кто слил видео, а не тех, кто снялся в кадре.
"Всегда остаются безнаказанными эти мошенники, а страдают заложники ситуации", – заключил Киркоров, призвав поклонников поддержать Дзюбу.
Согласились с мнением Киркорова многие его подписчики, среди которых оказались Наташа Королева и Анна Нетребко. Многие обратили внимание на то, что знаменитости сплотились в такой ситуации и встали на защиту Дзюбы.
"Абсолютно согласен. Вы молодцы, что так сплотились и поддерживаете. Восхищаюсь!", "Филипп как всегда в точку, точнее и не скажешь!", "Подписываюсь под каждым словом!" – прокомментировали пост Киркорова фанаты.
Дзюбу продолжают поддерживать в соцсетях простые пользователи и звезды. Так, свое мнение выразили Андрей Малахов, Ксения Собчак, Анфиса Чехова и многие другие, кто счел отстранение Дзюбы от ближайших матчей сборной РФ несправедливым решением.
Сам футболист записал видеоролик на закрытой странице в "Инстаграм", в котором признался, что неидеален и что будет стараться быть более достойным человеком.
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