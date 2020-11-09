Артист посетовал, что окружающие мигом забыли заслуги футболиста

Общественность продолжается обсуждать с Сети скандал, в центре которого оказался капитан футбольной сборной России Артем Дзюба. В стороне не остался и поп-король Филипп Киркоров, которого сильно расстроило попадание интимного ролика со спортсменом в Интернет.

Артист отметил в "Инстаграм", что вклад футболиста в популяризацию этого вида спорта в стране и в успех сборной на чемпионате мира в РФ "нельзя преуменьшить".

"Почему же так моментально все заслуги стираются из-за утечки личной жизни? За секунду!"

– возмутился Киркоров.

Певец считает, что закон должен защищать право человека, пусть и публичного, на личную жизнь. Знаменитость считает, что никакие личные ролики не должны становиться достоянием общественности, которой следует обсуждать тех, кто слил видео, а не тех, кто снялся в кадре.

"Всегда остаются безнаказанными эти мошенники, а страдают заложники ситуации", – заключил Киркоров, призвав поклонников поддержать Дзюбу.

Согласились с мнением Киркорова многие его подписчики, среди которых оказались Наташа Королева и Анна Нетребко. Многие обратили внимание на то, что знаменитости сплотились в такой ситуации и встали на защиту Дзюбы.

"Абсолютно согласен. Вы молодцы, что так сплотились и поддерживаете. Восхищаюсь!", "Филипп как всегда в точку, точнее и не скажешь!", "Подписываюсь под каждым словом!" – прокомментировали пост Киркорова фанаты.

Дзюбу продолжают поддерживать в соцсетях простые пользователи и звезды. Так, свое мнение выразили Андрей Малахов, Ксения Собчак, Анфиса Чехова и многие другие, кто счел отстранение Дзюбы от ближайших матчей сборной РФ несправедливым решением.

Сам футболист записал видеоролик на закрытой странице в "Инстаграм", в котором признался, что неидеален и что будет стараться быть более достойным человеком.